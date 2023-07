Kleinflugzeug stürzt im Schwarzwald ab und reißt Piloten in den Tod

Mönchweiler - Tödlicher Flugzeugabsturz im Schwarzwald! Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im südbadischen Mönchweiler kam am Donnerstag ein Mann ums Leben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ein einziges Trümmerfeld: Der Pilot der Maschine überlebte den Absturz nicht. © Polizei Konstanz

In einem Waldstück bei Mönchweiler im Schwarzwald-Baar-Kreis ist am heutigen Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr ein Flugzeug abgestürzt.

Aus noch unbekannter Ursache verlor das in Fluorn-Winzeln gestartete Segelflugzeug, welches über Mönchweiler in Richtung St. Georgen flog, an Höhe und stürzte in ein unmittelbar an die Ortschaft angrenzendes Waldstück ab.

Für den 64-jährigen Piloten aus dem Landkreis Rottweil kam jede Hilfe zu spät. Er befand sich alleine im Flugzeug.

Zur Ermittlung der Unfallursache sei Polizeiangaben zufolge die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung angefordert worden. Diese habe, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, die Ermittlungen aufgenommen.

Da der Absturz in sehr unwegsamem Gelände erfolgte, werden die Ermittlungen und die anschließende Bergung bis in die Abendstunden andauern.