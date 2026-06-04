Mindestens vier Tote bei Absturz eines deutschen Kleinflugzeugs in Kroatien

Medulin (Kroatien) - Ein tragisches Flugunglück hat sich am Donnerstagmittag im Westen Kroatiens ereignet.

Die Kleinmaschine stürzte nahe Medulin ab. © IMAGO / Pixsell

Nach Behördenangaben sei gegen 11.20 Uhr nahe des Dorfes Medulin an der Südspitze der Halbinsel Istrien ein Kleinflieger abgestürzt. Vier Menschen seien dabei ums Leben gekommen, zwei weitere würden vermisst.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die aus Deutschland stammende, sechssitzige Maschine des Typs Beechcraft Bonanza in Österreich mit Ziel Medulin gestartet sein, ehe sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf eine Wiese unweit des dortigen Flugplatzes gestürzt sei.

"Es flog ruhig in einer horizontalen Flugbahn und begann irgendwann, sich spiralförmig nach unten zu drehen, bevor es auf den Boden aufschlug", schilderte ein Augenzeuge gegenüber des Fernsehsenders Nova TV den Moment des Absturzes. Ergänzend dazu sagte er: "Es gab keine Explosion, nur einen dumpfen Aufprall."

Mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Sanitätsdienst und Polizei sowie ein Rettungsfliegerteam hätten sich anschließend zum Absturzort begeben. Für mindestens vier der Verunglückten sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen.