Mindestens vier Tote bei Absturz eines deutschen Kleinflugzeugs in Kroatien

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Am Donnerstagmittag hat sich im Osten Kroatiens ein schwerer Flugzeugunglück ereignet. Dabei kamen mindestens vier Menschen ums Leben.

Von Ivan Simovic

Medulin (Kroatien) - Ein tragisches Flugunglück hat sich am Donnerstagmittag im Westen Kroatiens ereignet.

Die Kleinmaschine stürzte nahe Medulin ab.
Die Kleinmaschine stürzte nahe Medulin ab.  © IMAGO / Pixsell

Nach Behördenangaben sei gegen 11.20 Uhr nahe des Dorfes Medulin an der Südspitze der Halbinsel Istrien ein Kleinflieger abgestürzt. Vier Menschen seien dabei ums Leben gekommen, zwei weitere würden vermisst.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die aus Deutschland stammende, sechssitzige Maschine des Typs Beechcraft Bonanza in Österreich mit Ziel Medulin gestartet sein, ehe sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf eine Wiese unweit des dortigen Flugplatzes gestürzt sei.

"Es flog ruhig in einer horizontalen Flugbahn und begann irgendwann, sich spiralförmig nach unten zu drehen, bevor es auf den Boden aufschlug", schilderte ein Augenzeuge gegenüber des Fernsehsenders Nova TV den Moment des Absturzes. Ergänzend dazu sagte er: "Es gab keine Explosion, nur einen dumpfen Aufprall."

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Mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Sanitätsdienst und Polizei sowie ein Rettungsfliegerteam hätten sich anschließend zum Absturzort begeben. Für mindestens vier der Verunglückten sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen.

Die Rettungskräfte waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, sperrten die Unglücksstelle weiträumig ab.
Die Rettungskräfte waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, sperrten die Unglücksstelle weiträumig ab.  © STRINGER / AFP

Mindestens ein Toter aus Österreich

Das zertrümmerte Wrack lässt die Wucht des Aufpralls erahnen.
Das zertrümmerte Wrack lässt die Wucht des Aufpralls erahnen.  © STRINGER / AFP

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Österreicher zu den vier Todesopfern zählen. Nähere Informationen zu seiner Identität und jener der weiteren Verstorbenen gebe es bislang jedoch nicht.

"Die zuständige Agentur zur Untersuchung von Unfällen im Luft-, See- und Schienenverkehr wurde ebenfalls über den Vorfall informiert", teilte die Polizei mit.

Erstmeldung von 14.38 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.26 Uhr

Titelfoto: STRINGER / AFP

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