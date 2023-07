Pilot ohnmächtig: Passagierin (69) wird zur Heldin und "landet" Flugzeug auf Feld

Die Frau fand sich im Cockpit der Piper zurecht. (Symbolbild) © LOIC VENANCE / AFP

Als der Pilot ohnmächtig wurde, musste sie improvisieren.

Eine kleine Piper Meridian war am Samstagmittag auf dem Weg von New York zur Urlaubsinsel Martha's Vineyard. An Bord: der 79-jährige Pilot und seine 69-jährige Begleiterin.

Mitten im finalen Landeanflug - der Schock. Dem Piloten ging es plötzlich nicht gut, er wurde ohnmächtig, berichtet die New York Post.

Die Frau zögerte nicht und übernahm kurzerhand selbst das Steuer. Minuten später setzte sie die einmotorige Maschine - mit eingezogenem Fahrwerk - unsanft auf einer Wiese neben der Landebahn auf.

Das Flugzeug ist nach der Bruchlandung zwar nur noch Schrott, doch beide Passagiere überlebten! Ein Rettungsheli brachte den 79-Jährigen, dessen Zustand als lebensbedrohlich beschrieben wurde, nach Boston in ein Krankenhaus. Ob er sich bei der harten Landung verletzte oder bereits krank war, ist nicht bekannt. Der Spontan-Pilotin geht es hingegen gut, sie blieb unverletzt.

Das Wrack der kleinen Piper wurde von den Behörden schnell geborgen, die Trümmer fortgeschafft. Der Regional-Flughafen der beliebten Urlaubsinsel blieb für zwei Stunden geschlossen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Ermittlungen aufgenommen.