Wieder ein Boeing-Flieger: Cockpit-Scheibe bekommt in 12.000 Metern Höhe plötzlich Risse!

London/San Francisco - Was ist nur los mit den Boeing-Fliegern? Ob plötzlich ausfallende Anzeigen, Feuer spuckende Triebwerke oder laute Knallgeräusche - in den vergangenen Monaten häufen sich (teils bizarre) Vorfälle bei dem US-Flugzeughersteller. So auch, als bei einer Maschine in 12.000 Metern Höhe plötzlich die Windschutzscheibe zerbrach.