Flugzeug stürzt kurz nach Start ab und explodiert: Zwei Tote
San Cristóbal (Venezuela) - Schrecklicher Unfall in Venezuela: Am Paramillo-Flughafen in San Cristóbal ist am Mittwoch ein Flugzeug kurz nach dem Start abgestürzt und in Flammen aufgegangen.
Ein Video zeigt die dramatische Szene in der zu sehen ist, wie sich die Maschine vom Typ Cheyenne nach dem Abheben neigt, an Höhe verliert und zu Boden stürzt.
Nach ersten Erkenntnissen soll der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben, nachdem einer der Reifen geplatzt war, wie El Nacional berichtet.
Der Absturz ereignete sich gegen Mittag. Um etwa 12 Uhr wurde die Feuerwehr zum Einsatzort gerufen.
An Bord der Maschine befanden sich zwei Personen, die ums Leben kamen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.
Die genaue Unfallursache wird derzeit untersucht. Laut Medienberichten stand das Flugzeug im Zusammenhang mit "logistischen Aktivitäten der Regierung".
Ermittler prüfen nun, ob technisches oder menschliches Versagen zu der Tragödie geführt hat.
