Ein Jahr nach tödlichem Flugzeugabsturz in NRW: BFU veröffentlicht Abschlussbericht

Die Beechcraft Bonanza B36TC stürzte am 22. März 2025 kurz nach ihrem Start ab. Der Pilot (†51) kam ums Leben, seine Tochter (6) rettete sich aus dem brennenden Wrack. © Markus Böhm/NRWNews24

Demnach sei wahrscheinlich eine Triebwerksstörung mit Leistungsverlust für den Absturz der Beechcraft Bonanza B36TC am 22. März 2025 ursächlich gewesen, so die BFU.

Einen Fehler des Piloten sieht die Behörde derweil als nicht ausschlaggebend für den Absturz. Der 51-Jährige habe "alle luftrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Fluges" erfüllt. Seine Gesamtflugerfahrung sei zudem als "gut einzustufen", obwohl sein aktueller Trainingsstand "eher gering" gewesen sein soll.

Darüber hinaus geht die BFU davon aus, dass der Pilot nach dem Leistungsverlust korrekterweise die elektrische Zusatz-Kraftstoffpumpe aktiviert hat.

Grund für die Störung seien stattdessen wohl massive Korrosionsschäden im Inneren der Pumpe gewesen, wie Untersuchungen ergeben hätten. Zudem seien in diesem Rahmen festsitzende Drehschieber sowie eine gebrochene Antriebswelle festgestellt worden.