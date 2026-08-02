Touristen-Flugzeug stürzt über Weltkulturerbe ab: 13 Tote, darunter offenbar auch zwei Deutsche

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Beim Absturz eines Kleinflugzeugs über die berühmten Nasca-Linien in Peru sind 13 Menschen ums Leben gekommen - offenbar auch zwei Deutsche.

Von Philipp Znidar, Jürgen Bätz

Nasca - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem touristischen Rundflug über die berühmten Nasca-Linien in Peru sind 13 Menschen ums Leben gekommen - darunter einem Medienbericht zufolge auch deutsche Urlauber.

Die Polizei untersuchte das Wrack des abgestürzten Flugzeugs.
Die Polizei untersuchte das Wrack des abgestürzten Flugzeugs.  © Genry Bautista/AP/dpa

Die Maschine sei in eine Notsituation geraten und aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt, teilte die Verwaltung des Distrikts Vista Alegre mit.

An Bord waren elf ausländische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder, wie der peruanische Sender RPP unter Berufung auf die Generaldirektion für Zivilluftfahrt berichtete.

Die Nationalität der Touristen wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge waren unter den Opfern nach ersten Erkenntnissen sieben Urlauber aus Italien sowie zwei Deutsche, zwei Spanier, ein örtlicher Reiseführer und der Pilot des Kleinflugzeugs.

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Laut RRP war die Maschine der Fluggesellschaft Aerodiana von der Hafenstadt Pisco zu einem Rundflug über die Nasca-Linien gestartet und im Gebiet Pueblo Viejo in der Provinz Nasca abgestürzt.

Die Nasca-Linien sind weltbekannt und zeigen unter anderem Tiere oder Figuren.
Die Nasca-Linien sind weltbekannt und zeigen unter anderem Tiere oder Figuren.  © Martin Mejia/AP/dpa

Bei den Nasca-Linien handelt es sich um Hunderte riesige Bodenzeichnungen in der Wüste im Süden Perus. Die zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus entstandenen Darstellungen zeigen unter anderem Tiere, stilisierte Pflanzen, Fabelwesen und geometrische Figuren.

Sie gehören zum Unesco-Weltkulturerbe und sind aus der Luft besonders gut zu erkennen.

Titelfoto: Genry Bautista/AP/dpa

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