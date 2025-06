Absturz mit mehr als 250 Toten: Unglücksflieger war kurz vorher noch in Deutschland

Ahmedabad/Frankfurt - Nach dem tragischen Flugzeugabsturz mit mehr als 250 Toten in Indien werden immer mehr Details bekannt. Pikant: Die Maschine war erst vergangene Woche in Deutschland!

Alles in Kürze

Helfer tragen einen Verstorbenen aus dem Gebäude, in das die Maschine stürzte. © SAM PANTHAKY / AFP

Das Flugzeug von Air India vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner wurde zuletzt weltweit eingesetzt.

Am 6. Juni startete die Maschine am Frankfurter Flughafen in Richtung Delhi.

In der hessischen Metropole hob die Maschine mit einer mehr als dreistündigen Verspätung am Nachmittag ab, landete nach 8 Stunden und 18 Minuten in der indischen Hauptstadt, wie Daten auf "Flightradar24" zeigen. Zuvor kam die Boeing ebenfalls aus Delhi, bereits da mit Verspätung.

In den Tagen danach steuerte das Flugzeug noch Paris (Frankreich), Melbourne (Australien) und Tokio (Japan) an.