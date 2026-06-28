Tragödie in Frankreich: Elf Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug

Tomblaine (Frankreich) - Tragödie im Nordosten Frankreichs ! In Tomblaine, einem Vorort der Stadt Nancy (rund 100.000 Einwohner), stürzte am Sonntag ein Kleinflugzeug ab. Ersten Erkenntnissen nach kamen dabei elf Menschen ums Leben.

Pflegekräfte sollen mit der abgestürzten Maschine auf dem Weg zu ihrem ersten Fallschirmsprung gewesen sein. (Symbolfoto) © 123RF/skyantonio

Laut L'Est Républicain ereignete sich der Absturz gegen 11 Uhr in der Nähe des örtlichen Flugplatzes Essay-lès-Nancy.

Bei dem Flieger soll es sich um eine in Deutschland registrierte Maschine vom Typ "Pilatus" handeln. Für gewöhnlich werden Flugzeuge dieser Bauart gern zum Transport von Fallschirmspringern eingesetzt. So wohl auch in diesem tragischen Fall.

Wie das Portal berichtet, sollen sich an Bord der Pilatus fünf Fluglehrer, fünf Flugschüler und ein erfahrener Pilot befunden haben. Die Maschine stürzte direkt nach dem Start ab, drei Personen sollen aus dem Flugzeug geschleudert worden sein.

Die Gruppe Fallschirmspringer hatte sich ersten Informationen zufolge auf den Weg in die Luft gemacht, um einen Schnuppersprung zu absolvieren.