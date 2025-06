Tragödie in Indien: Flugzeug mit über 200 Passagieren stürzt ab

Ahmedabad (Indien) - Im Westen Indiens ist am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) ein Flugzeug kurz nach dem Start abgestürzt . An Board sollen sich über 200 Passagiere befunden haben. Das bestätigte das Ministerium für zivile Luftfahrt.

Über der indischen Stadt Ahmedabad stiegen nach dem Absturz einer Boeing schwarze Rauchwolken auf. © Bildmontage/Screenshot/X/@Pandeyshruti252

Wie India Today berichtet, war die Maschine der Fluggesellschaft "Air India" auf dem Weg nach London zum Flughafen Gatwick, als sie kurz nach dem Abheben vom Flughafen in Ahmedabad zu Boden stürzte.

An Bord der Boeing 787-8 Dreamliner sollen demnach 242 Personen, darunter 230 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder, gewesen sein.

Kurz vor dem Absturz soll der Co-Pilot noch einen Notruf abgesetzt haben, Sekunden später brach die Kommunikation dann aber ab.

Aufnahmen von vor Ort zeigen schwarze Rauchsäulen, die über dem Unglücksort aufsteigen. Auch ein zerstörtes Gebäude ist zu sehen.

In einem Video, was offenbar den tragischen Absturz dokumentierte, sieht man, wie die Air-India-Maschine langsam an Höhe verliert und anschließend abstürzt.

Kurz darauf gibt es eine gewaltige Explosion.