Tragödie in Wüste: Deutsche sterben bei Flugzeugabsturz

Namibia - Bei einem Flugzeugabsturz in Afrika sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Deutsche.

Über der namibischen Wüste ist ein Flugzeug abgestürzt. Alle Insassen kamen ums Leben. (Symbolbild) © Andreas Drouve/dpa-tmn

An Bord einer Cessna 210 waren die drei Deutschen sowie der Pilot vom "Hosea Kutako International Airport", rund 40 Kilometer außerhalb der namibischen Hauptstadt Windhoek, zu einem Privatflug über die Wüste aufgebrochen.

Wie die verantwortliche Fluggesellschaft "Desert Air" am Montag mitteilte, kam der Flieger jedoch nie an. Nach einer eingeleiteten Suchaktion herrschte am Mittag dann traurige Gewissheit.

"Das Wrack des Flugzeugs wurde heute Morgen gegen 9.15 Uhr gefunden. Leider gibt es keine Überlebenden", schrieb die Airline in einem Facebook-Beitrag.

Den Angehörigen der Opfer sprach man tiefstes Beileid aus und betonte: "Jeder bei Desert Air ist tief erschüttert von diesem Verlust und unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen in dieser schwierigen Zeit."