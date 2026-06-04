Vier Tote bei Absturz eines deutschen Kleinflugzeugs in Kroatien

Medulin (Kroatien) - Ein tragisches Flugunglück hat sich am Donnerstagmittag im Osten Kroatiens ereignet.

Die Kleinmaschine stürzte nahe Medulin ab. © IMAGO / Pixsell

Nach Angaben der Polizei sei gegen 11.20 Uhr nahe des Dorfes Medulin an der Südspitze der Halbinsel Istrien ein Kleinflieger abgestürzt. Dabei seien vier Menschen ums Leben gekommen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, soll die aus Deutschland stammende Maschine des Typs Beechcraft Bonanza in Österreich mit Ziel Medulin gestartet sein, ehe sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf eine Wiese unweit des dortigen Flugplatzes abgestürzt sei.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Österreicher zu den vier Todesopfern zählen. Nähere Informationen zu seiner Identität und jener der drei weiteren Verstorbenen gebe es bislang allerdings nicht.