Auf dem Weg zum Rettungs-Einsatz: Hubschrauber zerschellt - Alle überleben

Auf dem Weg zum Rettungseinsatz am Monte-Rosa-Massiv an der Grenze zur Schweiz stürzte am Samstag ein Helikopter aus dem Piemont ab. Alle Bergretter überlebten.

Von Simone Bischof

Italien - Wie durch ein Wunder haben alle Insassen den Absturz eines Rettungshubschraubers, der anschließend im Schnee zerschellte, überlebt. Der Monte Rosa ist ein gewaltiger Gebirgsstock auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Dort stürzte der Rettungshubschrauber aus dem Piemont ab. © Screenshot Facebook/Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS Das Unglück passierte am Samstag. Um einen Bergsteiger zu retten, der in eine Gletscherspalte gestürzt war, machte sich ein Team der Bergretter des Alpenrettungsdienstes der italienischen Region Piemont auf den Weg zum Monte-Rosa-Massiv an der Grenze zur Schweiz. Wie der Schweizer Blick berichtet, stürzte der Helikopter aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich ab, anschließend zerschellte er im Schnee. "Glücklicherweise gab es keine schwerwiegenden Folgen für die Besatzung an Bord", schrieb der Rettungsdienst von auf seiner Facebookseite, auf der sie auch ein Foto des Unfall-Helis teilten. Alle überlebten! Flugzeugunfall Flugzeugtür löst sich in luftiger Höhe: Zeuge reagiert sofort! Unglaublich: Nach einem Gesundheitscheck setzten die Retter ihren Einsatz fort. "Trotz des schlimmen Unfalls, trotz des großen Schreckens hat das Team an Bord die Rettungsmission (...) erfolgreich abgeschlossen und einen Alpinisten geborgen, der in eine Gletscherspalte gestürzt war", hieß es auf Facebook weiter.

Titelfoto: Screenshot Facebook/Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS