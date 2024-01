Zwischenfall in der Luft: Boeing-Chef äußert sich zu Beinahe-Unglück

Boeing-Chef Dave Calhoun (66) verspricht hundertprozentige Transparenz angesichts des Zwischenfalls. © John Froschauer/AP/dpa

"Wir werden das zuallererst so angehen, dass wir unseren Fehler eingestehen", kündigte Calhoun vor Mitarbeitern am gestrigen Dienstag (Ortszeit) in Seattle (USA) an.

Auch sagte er laut einem von Boeing veröffentlichten Auszug seiner Ansprache 100-prozentige Transparenz zu. Boeing werde mit den Unfallermittlern der US-Behörde NTSB zusammenarbeiten, die die Ursache des Zwischenfalls herausfinden wollten.

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte am Wochenende angeordnet, Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max 9 (Boeings Bezeichnung: 737-9) am Boden zu lassen und zu inspizieren.

Das Bauteil verschließt bei der Modellvariante eine nicht benötigte Türöffnung. Bei einem Flug von Alaska Airlines am Freitag riss das Teil plötzlich kurz nach dem Start im Steigflug heraus.