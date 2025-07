Hamburger Flughafen warnt vor großem Andrang zum Ferienstart: Was Gäste jetzt wissen müssen

Flughafensprecherin Katja Bromm empfiehlt für einen reibungslosen Start in den Urlaub , mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Der Hamburger Flughafen erwartet den Angaben zufolge in den ersten Tagen der Ferien täglich bis zu 55.000 an- und abreisende Passagiere sowie rund 360 Starts und Landungen.

Vom Flughafen Hamburg aus werden viele beliebte Urlaubsorte angeflogen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Vom Flughafen Hamburg aus bieten demnach in diesem Sommer die Fluggesellschaften rund 120 Direktziele in 40 Ländern zur Auswahl an.

"Mit neuen Airlines und zusätzlichen Direktverbindungen bietet Hamburg weiterhin die größte Auswahl an Flugzielen in Norddeutschland. Besonders beliebt sind Klassiker wie Mallorca und Antalya – wobei Mallorca nach wie vor das mit Abstand gefragteste Urlaubsziel ist", sagt Bromm.

In Hamburg beginnen die Sommerferien am 24. Juli, in Schleswig-Holstein am 28. Juli.