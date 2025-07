Dämpfe im Cockpit! So geht es jetzt mit dem notgelandeten Bundeswehr-Flieger weiter

Leipzig - Immer wieder gibt es Pannen mit den Staatsfliegern der Bundesregierung. Am Montagabend musste nun erneut ein Jet der Flugbereitschaft der Bundeswehr ungeplant zu Boden gehen - diesmal in Leipzig . Auslöser der Notlandung war ein alarmierendes Warnsignal im Cockpit.

Der Airbus A 319 war zuvor mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (56, SPD) in Polen unterwegs, wo die Politikerin ihren Antrittsbesuch absolvierte.

Führte in der Regierung bislang eher ein Schattendasein: Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (56, SPD). Nach einem Besuch in Polen machte jetzt ihr Flieger schlapp - und Frau Hubig war plötzlich in aller Munde. © Michael Kappeler/dpa

Neben der Landebahn standen bereits Löschfahrzeuge der Flughafen-Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen bereit. Auch ein ADAC-Rettungshubschrauber war zu sehen.

Wie vor Ort zu erfahren war, wurden der Feuerwehr "Dämpfe im Cockpit" als Alarmierungsgrund gemeldet.

Laut Bundeswehr war nur die Crew an Bord. Verletzt wurde niemand. Techniker der Flugbereitschaft begutachteten am Dienstag das Flugzeug. Einem Sprecher zufolge soll zeitnah entschieden werden, ob der Airbus in Leipzig repariert werden muss oder weiterfliegen kann.

Damit setzt sich auch unter Schwarz-Rot die Flugzeug-Pannenserie der alten Ampel-Regierung fort. Erst letzten November war der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne) mit einem defekten Airbus A 350 in Lissabon gestrandet.

Ähnliche Erfahrungen musste zuvor schon Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne) auf ihrer Ozeanien-Reise (August 2023) und in Katar (Mai 2023) machen.