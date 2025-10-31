Laptop zwingt Flugzeug kurz nach Start zur Notlandung

USA - Alles wegen eines Laptops! Während eines "United Airlines"-Fluges musste die Maschine mitten auf dem Weg umdrehen und notlanden, weil das Gerät in den Frachtraum gerutscht war.

Ein "United Airlines"-Flug musste weniger als eine Stunde nach dem Start wegen eines Laptops umkehren. (Symbolbild) © David J. Phillip/AP/dpa

Vor rund zwei Wochen befand sich das Flugzeug aus dem US-Bundesstaat Virginia auf dem Weg in die italienische Hauptstadt Rom.

Doch wie die New York Post berichtet, musste die Maschine nur knapp eine Stunde nach dem Start eine plötzliche Kehrtwende machen.

Grund dafür war der Laptop eines Passagiers: Dieser war durch eine Öffnung im Kabinenboden in den Frachtraum gerutscht - und da er mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben wurde, stellte er eine potenzielle Gefahr für die Reisenden dar.

Nach Bekanntwerden des Problems machte der Pilot eine Durchsage: "Leider müssen wir die Genehmigung einholen, um nach Dulles zurückzufliegen. (…) Wir wissen nicht, in welchem Zustand er [der Laptop] ist. Wir können ihn nicht erreichen, wir können ihn nicht sehen. Deshalb haben wir beschlossen, nach Dulles zurückzufliegen und den Laptop zu finden, bevor wir den Flug über den Ozean fortsetzen."