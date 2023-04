Lufthansa-Flugzeug muss urplötzlich umdrehen: Der wahre Grund sorgt für Rätsel

Frankfurt am Main/Delhi/Timisoara - Das hätte ganz anders laufen sollen! Am vergangenen Samstag wollten die Passagiere an Bord einer Lufthansa-Maschine eigentlich in die indische Hauptstadt Delhi jetten. Doch anstatt eines entspannten Sieben-Stunden-Fluges stand man nach etwa der Hälfte der Zeit wieder am Startpunkt in Frankfurt am Main.