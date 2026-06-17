Medizinischer Notfall in der Luft: Flugzeug muss in Leipzig zwischenlanden

Leipzig - Notfall in der Luft: Eine Ryanair-Maschine ist am Mittwochvormittag außerplanmäßig auf dem Flughafen Leipzig /Halle gelandet.

Ein Ryanair-Flugzeug musste am Mittwochmorgen ungeplant in Leipzig landen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Grund war ein medizinischer Notfall an Bord, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Das Flugzeug war demnach von Manchester nach Krakau unterwegs. Wegen des Notfalls entschied sich die Besatzung zu einer Ausweichlandung in Leipzig.

Weitere Angaben zum Gesundheitszustand der betroffenen Person machte der Flughafen zunächst nicht.

Die Maschine war kurz vor 7 Uhr Ortszeit in Manchester gestartet und sollte gegen 10.15 Uhr in Krakau landen.