Mit YouTube-Videos! Mann baut in Gartenlaube einsatzfähiges Flugzeug

Eine vierköpfige Familie aus England ist mit ihrem eigenen Flugzeug auf Reisen: Der Vater baute den Flieger im Gartenschuppen mithilfe von YouTube-Videos.

Von Simone Bischof

Billericay (England) - Einer reiselustigen Familie aus England sind nahezu keine Grenzen gesetzt, denn die Jetsetter haben ihr eigenes Flugzeug! Und das hat der Vater im Garten ihres Hauses in Billericay selbst gebaut.

Das Flugzeug selbst zu montieren sei kostengünstiger gewesen, als ein fertig gebautes Modell oder einen Anteil an einem Flugzeug zu kaufen. Dadurch habe die Familie ein Vermögen gespart. © Screenshot Instagram/fly_home_or_away Abhilasha (37) und Ashok Aliseril (40) und ihre Töchter Tara (8) sowie Diya (5) sind eine unerschrockene Familie: Mit ihrem selbst gebauten Flugzeug haben sie bislang zwölf Länder bereist. Die vier müssen sich nur entscheiden, wohin sie wollen, sich anschnallen und schon kann es losgehen! Ein eigenes Flugzeug sei nicht nur bequemer als das Reisen in einem Passagierflugzeug, sondern die Familie habe so auch schon viele Ticketkosten gespart, sagte Mutter Abhilasha und schwärmte von den Vorteilen: "Wir können aufwachen und die Mädchen zum Frühstück nach Paris bringen. Wir können in etwas mehr als einer Stunde Croissants auf der anderen Seite des Kanals essen." Das schenke der Familie große Freiheit, fügte die 37-Jährige hinzu. Flugzeug Nachrichten Bombendrohung: Flughafen im Dreiländereck stundenlang gesperrt Zu verdanken hat sie das Familienvater Ashok. Die Leidenschaft des 40-Jährigen für Flugzeuge sei durch eine 30-minütige Flugstunde angeheizt worden, die ihm seine Ehefrau 2018 zum Geburtstag schenkte, berichtete Mirror. Nur ein Jahr später hatte er seinen Privatpilotenschein in der Tasche - nach 50 Flugstunden und 14 bestandenen Prüfungen.

Reisen quer durch Europa

Reisefreudige Familie: Abhilasha (37, l.) und Ashok Aliseril (40) und ihre Töchter Tara (8, h.l.) sowie Diya (5) in ihrem selbst gebauten Flugzeug. © Screenshot Instagram/fly_home_or_away Während der Corona-Pandemie kaufte der Fahrzeugingenieur einen Bausatz für ein viersitziges Flugzeug. Mithilfe von Videos auf YouTube montierte er die Teile zwei Jahre lang in seinem Schuppen und baute das Flugzeugmodell "Sling Aircraft Sling TSi" zusammen, das Höhen bis 18.000 Fuß und Geschwindigkeiten von 280 km/h erreichen kann. Das Ganze sei eine gewaltige Investition gewesen: Bausatz, Lizenzen und sonstige Papiere kosteten 180.000 Pfund (umgerechnet rund 211.100 Euro), die die Familie nach und nach abbezahlte. Im Februar 2022 wurde der Flieger schließlich von der zivilen Luftfahrtbehörde genehmigt und Ashok musste noch 20 Stunden Alleinflug absolvieren, bevor die Familie mit ihren Ausflügen loslegen konnte.

Flugzeug Nachrichten Passagier hält es im Flugzeug nicht mehr aus und öffnet plötzlich die Tür Seitdem waren sie auf Reisen quer durch Europa. So sind es bis zur Isle of Wight an der Südküste Großbritanniens nur 40 Flugminuten. Doch auch die knapp 2000 Kilometer bis Norwegen habe das Kleinflugzeug locker geschafft. "Die Mädchen lieben es, im Flugzeug zu sitzen. Sie sind so aufgeregt, wenn wir an Land kommen", sagte die Datenanalystin und freute sich über die Neugier ihrer Töchter, Neues zu entdecken. Doch gibt es auch Nachteile?

Das Wetter bestimmt das Ausflugsziel