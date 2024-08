Mutter entsetzt: Sohn (14) "strandet" in fremden Land, nächster Flug in einer Woche!

Rom (Italien) - Ein Familiendrama um einen stornierten Flug: Ein Jugendlicher (14) aus Island ist allein an einem italienischen Airport "gestrandet", nachdem sein Flug gestrichen wurde. Die Fluggesellschaft Wizz Air habe ihm einen Ersatz-Flieger in sieben Tagen angeboten!

"Ich habe mit ihm telefoniert, während das passierte, und sie sagten nur, dass sie sein Alter nicht erkannt hätten und dass sie keine Rücksicht darauf nähmen, dass er keine Beziehungen in Italien habe", so Arna gegenüber der Zeitung. Sein Alter hätten sie jedoch bei der Buchung angegeben.

Laut Beitrag wollte der 14-jährige Alfred am 10. August mit einer Gruppe von etwa sieben anderen Jugendlichen und einer erwachsenen Begleitperson von einem Fechtausflug aus dem italienischen Rom zurück nach Reykjavík reisen. Am Check-in-Schalter sagte man ihm, dass er trotz Ticket keinen Platz im Flieger hätte.

Über die kuriose Geschichte berichtete seine vom Vorfall schockierte Mutter Arna (39) der britischen Zeitung " The Mirror ".

Die Fluggesellschaft Wizz Air hätte seinen Flug gestrichen. (Archivfoto) © EPA/DUMITRU DORU/dpa

Flugpersonal hätte ihm gesagt, er habe Anspruch auf eine Entschädigung. Am Serviceschalter hätte man davon jedoch nichts gewusst. Hinzu kam die niederschmetternde Nachricht von Wizz Air: Ihr nächster Flieger würde erst sieben Tage später abheben!

"Am Ende habe ich nur mit einem Ehepaar besprochen, mit welchem Flug sie reisen würden. Ich habe einen wirklich teuren Flug für ihn gebucht. Also reisten sie alle zusammen", so die verärgerte Arna, die einen Ersatzflug über Icelandair gebucht hatte.

Ein Wizz Air-Sprecher hätte gegenüber der Zeitung gesagt: "Unsere Richtlinien erlauben es Kindern ab 14 Jahren, ohne Begleitung zu reisen, und diese Information kann auf der Wizz Air Webseite gefunden werden. Wir möchten uns bei den betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und überprüfen die Situation intern."

Arna habe eine Beschwerde bei der Fluggesellschaft Wizz Air eingereicht. Bislang hätte ihr jedoch noch niemand geantwortet, hieß es.