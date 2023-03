Nach dem Streik kommen die Ferien: Luftverkehr vor nächstem Härtetest

Frankfurt am Main - Kaum ist der Luftverkehr nach dem Warnstreik wieder angelaufen, folgt der nächste Härtetest für Airlines und Passagiere. Mit dem Beginn der Osterferien startet die erste große Reisewelle des Jahres.

Brosche beschwört die Gefahr neuerlicher Warnstreiks, die die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi aber zumindest für den Beginn der Osterreisezeit so gut wie ausgeschlossen haben.

Und selten war sich die Luftverkehrsbranche so einig: Das Abfertigungschaos vom vergangenen Jahr soll sich 2023 nicht wiederholen.

Bis zu 210 Flugzeuge aus 18 Nationen nehmen laut Bundeswehr am Manöver "Air Defender 2023" teil, in dem unter anderem die Verlegung von Truppen aus den USA nach Europa geübt wird.

Zusätzliche Probleme sind im deutschen Luftraum zu erwarten, der von der Deutschen Flugsicherung (DFS) kontrolliert wird. Im Westen verknappen die streikfreudigen französischen Lotsen die Routen, während im Osten der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiterhin für geringere Kapazitäten an der Nato-Grenze sorgt.

Doch im grünen Bereich sei kein Standort, weil immer wieder auch Bewerber absprängen oder ihren Job nicht anträten. Immerhin habe sich in einigen Ländern die behördliche Zuverlässigkeitsüberprüfung beschleunigt.

Erst am vergangenen Sonntag hatte es bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen erneut IT-Probleme gegeben. © Hannes P. Albert/dpa

Die Kapazitäten im Luftraum wie beim Personal bleiben knapp, sodass es im Zusammenspiel der "Systempartner" auf eine neue Ehrlichkeit ankommt, wie Beisel sagt.

An allen größeren Flughäfen gebe es regelmäßige Abstimmungsrunden, in denen alle Beteiligten ihre tatsächlichen Personalstärken zu den Spitzenzeiten offenlegen müssten. Statt Konkurrenzdenken und gegenseitigen Schuldzuweisungen müsse gemeinsam das Ziel eines möglichst reibungslosen Flugverkehrs verfolgt werden.

Am Frankfurter Flughafen ist am vergangenen Sonntag die Generalprobe dafür schon einmal gründlich schiefgegangen. Der Hauptkunde Lufthansa, der für rund 70 Prozent der Flugbewegungen am größten deutschen Drehkreuz steht, konnte tausende Passagiere und Gepäckstücke nur verzögert abfertigen.

Neuerliche IT-Probleme hatten die Systeme zwischenzeitlich lahmgelegt. Die Suche nach der bei einem Dienstleister vermuteten Ursache läuft noch.

Auch in München hatte es vor dem großen Verdi-Warnstreik erhebliche operative Probleme gegeben, hier verursacht von der Flugsicherung.