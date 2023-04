Nach zwei Tagen Streik: Betrieb am Hamburger Flughafen läuft wieder!

Der Reisebetrieb am Hamburger Flughafen läuft wieder. © Axel Heimken/dpa

Während am Samstag die Nachwirkungen des Streiks noch zu überfüllten Terminals und stark ausgelasteten Flügen führten, wird am Sonntag wieder der reguläre Betrieb erwartet, wie eine Sprecherin des Flughafens am Sonntag mitteilte.



Viele Reisende, vor allem Urlaubsrückkehrer zum Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein, hatten ihre ausgefallenen Flüge auf Samstag umbuchen müssen.

Deshalb hatten die Airlines rund ein Dutzend zusätzliche Flüge für Samstag organisiert. Insgesamt besuchten etwa 35.000 an- und abreisende Passagiere am Samstag den Flughafen.

Dadurch sei es zwischenzeitlich zu längeren Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle und einzelnen Verspätungen von Flügen gekommen. Das sei nach solchen Streiktagen aber an allen Flughäfen nichts Ungewöhnliches.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich zur zweitägigen Niederlegung ihrer Arbeit aufgefordert.