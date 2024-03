Nächster Zwischenfall bei Boeing: Maschine verliert Rumpfteil im Flug!

Oregon (USA) - Schock-Moment an Bord einer United-Airlines-Maschine: Mitten in der Luft löste sich plötzlich ein Teil des Flugzeugs .

Eine United-Airlines-Maschine hat im Flug eine Abdeckung verloren. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Boeing während des Flugs Teile verliert: Bereits im Januar hatte sich bei einem Flieger der Fluggesellschaft Alaska Airlines ein Rumpfteil gelöst. Nun ist es schon wieder passiert!

Auf dem Weg von Kalifornien nach Oregon flog am Freitag plötzlich eine Abdeckung durch die Luft.

Dass die United-Airlines-Maschine während des Flugs eine Klappe an ihrem Rumpf verloren hatte, wurde allerdings erst nach der Landung festgestellt.

Wie United mitteilte, sei die Boeing mit 139 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord am Freitag sicher und problemlos in der Stadt Medford im US-Bundesstaat Oregon gelandet. Bei der anschließenden Inspektion des Flugzeugs habe man jedoch bemerkt, dass ein Teil fehle.

Die Airline kündigte an, die Maschine gründlich zu überprüfen und alle notwendigen Reparaturen vorzunehmen, bevor sie wieder in Betrieb genommen werde.