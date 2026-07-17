Über eine Stunde zu früh: Qantas-A380-Maschine sorgt in Dresden für Begeisterung

Dresden - Ein echtes Highlight für alle Planespotter! Am Freitagmorgen landete eine Qantas-A380-Maschine am Dresdner Flughafen - über eine Stunde früher als geplant.

Über eine Stunde zu früh landete die Qantas-Maschine am Dresdner Flughafen. © Stefan Häßler

Um kurz nach 9 Uhr setzte das Flugzeug sicher auf der Landebahn auf und kam damit rund 72 Minuten vor der eigentlich geplanten Zeit (10.25 Uhr) am Flughafen an - obwohl es mit knapp 30 Minuten Verspätung gestartet war.

Denn statt 2.45 Uhr (Ortszeit) hob die Maschine gegen 3.11 Uhr in der Nacht am Flughafen von Singapur ab und verbrachte insgesamt zwölf Stunden in der Luft.

Nicht nur am Dresdner Flughafen sorgte der Flieger für Begeisterung: Auch auf Flightradar wurde die Maschine aufmerksam verfolgt.

Kurz vor der Landung beobachteten mehr als 3700 Menschen den Flug mit der Flugnummer QF6019 - damit belegte er Platz eins der meistverfolgten Flüge!

Dass "Qantas Airways" die sächsische Landeshauptstadt ansteuert, ist keine Seltenheit. Durch die Elbe Flugzeugwerke (EFW) verfügt Sachsen über einen Spezialisten für die Wartung der Maschinen.