Panik direkt nach dem Start: Triebwerk von Lufthansa-Flugzeug fällt plötzlich aus

Am Sonntag kam es an Bord einer Lufthansa-Maschine zu einem schwerwiegenden technischen Problem, das eine sofortige Umkehr nach Frankfurt nötig machte.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Schock für die Passagiere an Bord einer Lufthansa-Maschine. Am gestrigen Sonntag wollten die Insassen des Eisenvogels lediglich einen entspannten Zwei-Stunden-Flug hinter sich bringen. Stattdessen herrschte mitten in der Luft plötzlich Panik.

Der Airbus A320-214 war gerade einmal eine halbe Stunde unterwegs, ehe er wieder in Frankfurt landete. (Symbolfoto) © 123RF/ivz Gegen 10.24 Uhr am Morgen und somit leicht verspätet hob der Airbus A320-214 der Kranich-Airline am Sonntag vom Airport in Frankfurt am Main ab. Das Ziel: Der Flughafen der lettischen Hauptstadt Riga im Bezirk Marupe. Ihr Ziel sollten die Passagiere aber nicht wie geplant erreichen. Denn wie RTL berichtete und zudem auch Aufzeichnungen der Flugrouten-Webseite "flightradar24.com" zeigen, drehte der Flieger kurz nach dem Start eine größere Schleife über dem Rhein-Main-Gebiet. Dabei passierte die Maschine unter anderem Mainz, Groß-Gerau, Rodgau und Neu-Isenburg, ehe es wieder auf die Landebahn des größten deutschen Verkehrsflughafens zurückging. Doch was war der Grund dafür? Wie sich herausstellte, war direkt nach dem Abheben eines der Triebwerke des Flugzeuges ausgefallen, was eine Weiterreise zum ursprünglichen Ziel äußerst gefährlich gemacht hätte. Somit entschloss sich das Piloten-Team dazu, die Maschine, die gerade erst etwa 900 Höhenmeter erreicht hatte, wieder zurück an den Startflughafen zu manövrieren.

Lufthansa äußerst sich zum Zwischenfall von Airbus A320-214 nach Riga - zum Glück keine Verletzten