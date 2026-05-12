"Bombe an Bord": WLAN-Name löst Großeinsatz an Flughafen aus

Malaga (Spanien) - Aufregung am Flughafen von Malaga : Eine Maschine der niederländischen Fluggesellschaft KLM musste am Samstagabend kurz vor dem Start evakuiert werden. Der Grund: ein verdächtiges WLAN-Netzwerk.

Die Maschine der Fluggesellschaft KLM konnte erst spät in der Nacht starten. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Bodo Marks

Alle Passagiere hatten bereits ihre Plätze eingenommen, die Boeing rollte schon auf die Startbahn zu, um jeden Moment in Richtung Amsterdam abzuheben - als einer der Fluggäste plötzlich eine alarmierende Entdeckung machte.

Wie der niederländische "Telegraaf" berichtete, sprang dem Reisenden bei dem Versuch, sich ins WLAN einzuloggen, ein frei verfügbarer Hotspot ins Auge - mit dem bedrohlichen Namen: "Allahu Akbar (bomb on board)", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Gott ist groß (Bombe an Bord)".

Der Passagier informierte umgehend die Besatzung, die sofort Alarm schlug und das Flugzeug zurück zum Flughafengebäude steuerte.

Was folgte, war ein stundenlanger Polizei-Großeinsatz: Sämtliche Passagiere mussten die Maschine verlassen und wurden in einen abgetrennten Raum des Airports geleitet, wo Einsatzkräfte sie erneut kontrollierten. Spürhunde durchsuchten zeitgleich den Flieger sowie das gesamte Gepäck der Reisenden.

"Es wurde ein riesiger Einsatz", erzählte ein betroffener Fluggast der Zeitung. "Am Ende stellte sich alles als Fehlalarm heraus."