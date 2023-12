Rauchentwicklung in der Kabine! Fast 200 Passagiere auf Ryanair-Flug evakuiert

Eine Ryanair- bzw. Buzz-Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 wollte gerade aus Stockholm nach Krakau starten, als Rauch in der Kabine aufstieg. (Symbolfoto) © 123rf/tupungato

Wie New York Post berichtet, ereignete sich der Vorfall am gestrigen Sonntagmorgen am Flughafen Stockholm-Arlanda in Schweden. Die Piloten hatten gerade mit den Startvorbereitungen für den Flug nach Krakau in Polen begonnen, als sich der Innenraum des Fliegers mit Rauch füllte.

Ein Video, das auf X/Twitter veröffentlicht wurde, hielt die chaotischen Szenen fest.

Die 189 Passagiere flohen über aufblasbare Rutschen aus dem Flugzeug, nachdem sie teilweise panisch ihre Habseligkeiten zusammengesucht hatten. Mehrere Einsatzfahrzeuge umstellten die Buzz-Maschine während des Notfalls.

Durch das schnelle Handeln von Ersthelfern und Flughafenmitarbeitern sowie der Crew an Bord brach trotz des Chaos' keine Panik aus. Niemand wurde verletzt.