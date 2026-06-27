Kurz vor der Katastrophe: Riskanter Boeing-Tiefflug sorgt für Entsetzen

Horseshoe Bay (Texas/USA) - Schockierende Aufnahmen sorgen derzeit in der Luftfahrtwelt für Aufsehen: Eine Boeing 777, die künftig für Qatar Airways Cargo fliegen soll, entging bei einem extremen Tiefüberflug offenbar nur knapp einer Katastrophe. Ein Video zeigt, wie die rechte Tragfläche des riesigen Frachtjets dem Boden gefährlich nahekommt.

Die Boeing 777 kam dem Boden bei dem riskanten Manöver in Texas gefährlich nahe. © Screenshot/X

Die umgebaute Frachtmaschine befand sich auf einem Testflug und legte auf dem Weg nach Fort Worth einen symbolischen Überflug über den Firmensitz ihres Eigentümers Jetran in Horseshoe Bay ein, wie Simple Flying berichtet.

Doch dabei ging der Pilot offenbar deutlich zu weit: Ausgerechnet im niedrigsten Punkt leitete er eine Rechtskurve ein. Nach Auswertung der Flugdaten könnte das Flugzeug dabei praktisch auf Bodenhöhe geflogen sein. Experten sprechen von einem äußerst riskanten Manöver.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine rund 17 Jahre alte Boeing 777-200LR, die früher für Delta Air Lines im Passagierverkehr unterwegs war. Nach ihrer Ausmusterung wurde sie zum Prototyp eines neuen Frachtflugzeug-Umbaus und soll künftig die Flotte von Qatar Airways Cargo verstärken.

Die Boeing trägt bereits die Lackierung von Qatar Airways Cargo. Jetran stellte jedoch klar, dass weder die Fluggesellschaft Eigentümerin der Maschine war noch deren Piloten an Bord saßen.