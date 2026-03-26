Sommerhighlights am Dresdner Flughafen: Das erwartet Reisende in der kommenden Saison

Dresden - Die Vorfreude auf den Sommer wird jetzt noch größer: In der kommenden Saison lockt der Dresdner Flughafen mit neuen Zielen, Sonderflügen und dem Ausbau von bestehenden Angeboten.

Der Flughafen Dresden lockt in der Sommersaison mit neuen Zielen. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Während sich der Frühling noch nicht so recht zeigen will, darf man mit dem Sommerflugplan des Dresdner Airports bereits von Urlaub träumen. Der Plan tritt am kommenden Sonntag, 29. März in Kraft und gilt bis zum 24. Oktober 2026.

Wer auch im Sommer Bergluft schnuppern möchte, kann wie schon seit vergangenem Dezember von der sächsischen Landeshauptstadt aus in nur 90 Minuten in Südtirol landen. Jeweils mittwochs um 11 Uhr und sonntags um 20.45 Uhr bringt die Airline "SkyAlps" Passagiere nach Bozen.

Eingesetzt wird dafür eine Turboprop-Maschine vom Typ Dash 8-Q400, in der 78 Reisende Platz haben.

Buchbar über die Airline-Website "Skyalps.com" oder im Reisebüro.

Mallorca-Fans dürfen sich ebenfalls auf die Sommersaison freuen: Für sie wird die Verbindung nach Palma de Mallorca ausgebaut. Der Dresdner Flughafen möchte 30 mehr Abflüge als im Vorjahr anbieten.

Bedeutet: Die Airlines "Eurowings" und "Sundair" heben in Dresden mehr als 240 Mal Richtung Baleareninsel ab.