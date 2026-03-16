Rauch-Alarm im Flugzeug: Vape fängt plötzlich an zu qualmen

Melbourne (Australien) - Notlandung am Flughafen von Melbourne : Eine scheinbar harmlose E-Zigarette hat auf einem Inlandsflug plötzlich für Rauch in der Kabine gesorgt und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Der Vorfall ereignete sich an Bord einer Maschine von Virgin Australia. (Archivfoto) © Saeed KHAN / AFP

Der Vorfall ereignete sich auf einem Virgin-Australia-Flug, der eigentlich von Brisbane nach Melbourne unterwegs war, wie 9News berichtet.

Kurz vor der Landung bemerkte ein Passagier Rauch und Dampf, der aus der Vape in die Kabine aufstieg. Sofort informierte er die Crew.

Die Flugbegleiter reagierten blitzschnell: Das Gerät wurde umgehend gesichert, um einen möglichen Brand zu verhindern. Gleichzeitig setzten die Piloten eine sogenannte "Pan"-Meldung ab – ein Dringlichkeitsruf, der weniger kritisch als ein Mayday ist, aber eine schnelle Abwicklung der Landung verlangt.

Als die Boeing 737 schließlich gegen 16 Uhr sicher in Melbourne landete, warteten bereits Feuerwehrfahrzeuge auf der Rollbahn.

Die Einsatzkräfte begleiteten das Flugzeug bis zum Gate und entfernten das Gerät aus der Maschine. Alle Passagiere konnten normal aussteigen, verletzt wurde niemand.