Startbahn und Rollfeld verwechselt: Notbremsung, Flugzeug evakuiert!

Brüssel (Belgien) - Schreckensmoment für die Passagiere an Bord einer Maschine der Scandinavian Airlines. Das Flugzeug wäre beinahe auf dem Rollfeld gestartet.

Die Maschine der Scandinavian Airlines kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen. (Symbolbild) © NICOLAS TUCAT / AFP

Mit rund 200 Stundenkilometern war der Airbus A320neo am Donnerstagabend über das Rollfeld des Brüsseler Flughafens gebrettert - bereit, gleich abzuheben. Bis der Pilot seinen Fehler in letzter Minute bemerkte, ruckartig abbremste und kurz vor mehreren Treibstofftanks zum Stehen kam.

Verletzt wurde bei der abrupten Notbremsung glücklicherweise niemand, die 135 Fluggäste kamen nach einem Bericht der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws mit dem Schrecken davon.

Demnach rückte die Feuerwehr nach dem Vorfall zum Rollfeld aus und half den Reisenden, den Flieger zu verlassen. Ihnen wurde nach dem Beinahe-Unglück psychologische Hilfe angeboten.

Ihre Reise nach Kopenhagen konnten die Passagiere am Donnerstagabend allerdings nicht mehr wie geplant antreten, stattdessen wurden sie auf andere Flüge umgebucht.

Die betroffene Maschine blieb vorerst am Boden.