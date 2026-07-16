16.07.2026 08:30 Pilot scheint sich zu langweilen: Was er dann mit seinem Flugzeug tut, sorgt für Staunen

Dank des Flug-Tracker-Experten Aaron Rheins erhielt der Pilot am Ende viel mehr Aufmerksamkeit, als er vermutlich erwartet hatte.

Von Christian Norm

Liverpool (England) - Auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen! Am 11. Juli war es einem Piloten in England wohl langweilig, als er mit seinem Kleinflugzeug über die Insel kreiste. In nur rund 20 Minuten tat er seinen Frust rund um Liverpool kund. Dank des Flug-Tracker-Experten Aaron Rheins erhielt der Pilot am Ende viel mehr Aufmerksamkeit, als er vermutlich erwartet hatte.

Flug-Tracker-Experte Aaron Rheins staunte nicht schlecht, als er das "Werk" des Piloten sah. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/aaronrheins Rheins stellte den Flug anhand von Daten der Seite Flightradar24.com nach und veröffentlichte sie in einem TikTok-Video, das nach zwei Tagen bereits viral gegangen ist (mehr als 470.000 Klicks). Der Grund: In dem kuriosen Clip ist gut zu sehen, wie der Pilot mit seiner Maschine die Worte "I'm bored" (zu Deutsch: "Mir ist langweilig") in den Himmel "schreibt". Sein Gesamtkunstwerk ist auch jetzt noch auf Flightradar24 zu sehen. "Ich habe noch nie erlebt, dass ein Pilot seine Langeweile durch einen Schriftzug am Himmel kundtut", zeigt sich Rheins in seinem Video erstaunt. Flugzeug Nachrichten Pilot hatte Angst um sein Augenlicht: Mann muss nach Laser-Attacke auf Passagierjet hinter Gitter Ähnlich geht es vielen anderen Usern, die im Kommentarbereich ihr Erstaunen teilen. Bleibt die Frage, wer genau der Pilot war.

Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Flug des vermeintlich gelangweilten Piloten