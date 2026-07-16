Pilot scheint sich zu langweilen: Was er dann mit seinem Flugzeug tut, sorgt für Staunen
Liverpool (England) - Auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen! Am 11. Juli war es einem Piloten in England wohl langweilig, als er mit seinem Kleinflugzeug über die Insel kreiste. In nur rund 20 Minuten tat er seinen Frust rund um Liverpool kund. Dank des Flug-Tracker-Experten Aaron Rheins erhielt der Pilot am Ende viel mehr Aufmerksamkeit, als er vermutlich erwartet hatte.
Rheins stellte den Flug anhand von Daten der Seite Flightradar24.com nach und veröffentlichte sie in einem TikTok-Video, das nach zwei Tagen bereits viral gegangen ist (mehr als 470.000 Klicks).
Der Grund: In dem kuriosen Clip ist gut zu sehen, wie der Pilot mit seiner Maschine die Worte "I'm bored" (zu Deutsch: "Mir ist langweilig") in den Himmel "schreibt". Sein Gesamtkunstwerk ist auch jetzt noch auf Flightradar24 zu sehen.
"Ich habe noch nie erlebt, dass ein Pilot seine Langeweile durch einen Schriftzug am Himmel kundtut", zeigt sich Rheins in seinem Video erstaunt.
Ähnlich geht es vielen anderen Usern, die im Kommentarbereich ihr Erstaunen teilen. Bleibt die Frage, wer genau der Pilot war.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Flug des vermeintlich gelangweilten Piloten
Wie die Fluggesellschaft gegenüber The Guardian mitteilte, handelte es sich bei dem Piloten um einen Fluglehrer in seinen Zwanzigern. Dieser war mit einer Piper Tomahawk zu einem Testflug gestartet, weil ein Bauteil an der Maschine ausgetauscht worden war.
Aber muss der "Luftschreiberling" nach der "Nummer" jetzt mit Konsequenzen rechnen?
"Er bekommt keinen Ärger. Aber die Sache hat uns viel Aufmerksamkeit eingebracht. Das Flugzeug steht inzwischen wieder sicher im Hangar, und der Pilot hat heute frei", erklärte Betriebsleiter Wayne Barrett dem britischen Blatt. Unterdessen zeigte er sich davon überzeugt, dass dem Fluglehrer nicht wirklich allzu langweilig gewesen sein kann.
"Er musste sich letztlich wohl stark konzentrieren, um die Wörter zu schreiben. Insofern war er wahrscheinlich alles andere als gelangweilt", sagte Barrett abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/aaronrheins