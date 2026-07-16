Schock-Manöver bei Flugshow: Kampfjet fegt über Zuschauer und sorgt für Chaos

Pensacola Beach (Florida/USA) - Ein Tiefflug bei einer spektakulären Flugshow sorgte am Mittwoch bei zahlreichen Strandbesuchern für einen gewaltigen Schreckmoment: Ein Jet der berühmten US-Kunstflugstaffel Blue Angels raste in ungewöhnlich geringer Höhe über den Strand. Der gewaltige Luftdruck wirbelte Sonnenschirme, Zelte und Strandstühle durch die Luft.

Nach dem tiefen Überflug wurden am Strand Sonnenschirme, Zelte und Strandstühle umhergewirbelt. © Montage: Screenshot/X/@JonAustenLinch

Der Vorfall ereignete sich während der Veranstaltung "Breakfast with the Blues", bei der die Blue Angels traditionell über Pensacola Beach im US-Bundesstaat Florida fliegen, wie ABC berichtet.

Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie einer der Jets über eine Menschenmenge am Strand hinwegfegt.

"Bei einem Anflugmanöver flog ein Flugzeug unterhalb der Standardflughöhe, was zu einer Störung am Strand führte, die Liegestühle und Sonnenschirme von Zivilisten beeinträchtigte", hieß es in einer Erklärung der US-Marine.

Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

"Ich komme schon seit zehn Jahren hierher und habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Überflug gesehen. Ich dachte wirklich, wir würden von den Blue Angels abgeschossen werden, aber es war einfach unglaublich", erklärte Zuschauerin Ashley Korn gegenüber WEAR.