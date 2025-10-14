Unfall-Serie geht weiter: Funken sprühen, Leipziger DHL-Airbus setzt mit Heck auf

Erneut haben Piloten der DHL-Tochter European Air Transport Leipzig (EAT) für Schrecksekunden gesorgt.

Von Alexander Bischoff

London/Leipzig - Erneut haben Piloten der DHL-Tochter European Air Transport Leipzig (EAT) für Schrecksekunden gesorgt. Auf dem Flughafen London-Heathrow kam es am Sonntag bei der versuchten Landung eines Airbus A300-600 zum gefährlichen "Tailstrike" - dem Aufschlagen des Flugzeughecks auf der Landebahn. Nicht das erste Mal bei Leipziger DHL-Piloten, die deshalb 2024 eine Extra-Schulung erhielten.



Der Augenblick, in dem es Funken sprüht. Der Leipziger DHL-Airbus schlägt in London mit dem Heck auf die Landebahn. © Screenshot Big Jet TV Die Lande-Panne geschah direkt vor laufender Kamera des bekannten englischen Plane-Spotters Jerry Dyer (61, "Big Jet TV").

Sonntagnachmittag gegen 17.13 Uhr Ortszeit schwebte der aus Leipzig kommende DHL-Airbus in Heathrow ein. Die Landebahn 09L war für den A300-600 freigegeben. Die Landung - alles andere als ideal. Erst setzte nur das linke Fahrwerk auf, dann nur das rechte. Schließlich hüpfte der Jumbo wieder von der Landebahn, drohte aufzuschaukeln. Flugzeug Nachrichten Kabelbrand am Stuttgarter Flughafen führt zu Ausfällen und Einschränkungen Nun versuchten die Piloten, die Schaukelei mit einem "Go Around" zu beenden. Doch beim Durchstarten zogen sie die Flugzeugnase zu schnell hoch, sodass das Heck funkensprühend über die Landebahn schleifte.

Leipziger DHL-Piloten mussten bereits zur Nachschulung