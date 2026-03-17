Sie ist Nummer 1.000.000.000: München feiert milliardsten Flug-Passagier

München - Eine Milliarde Fluggäste haben seit dem 17. Mai 1992 den Flughafen München für Abflug oder Ankunft genutzt. Am Dienstag wurde dieser spezielle Passagier feierlich geehrt.

Direkt am Gate begrüßten Minister Albert Füracker (l.), Roswitha Becker, Vice President Operations Lufthansa Airlines München (r.) und Jost Lammers, CEO des Münchner Flughafens (2.v.r.), Gewinnerin Amanda Walls (2.v.l.) und ihre Familie. © Munich Airport Presse

Der einmilliardste Fluggast ist Amanda Walls, die zusammen mit ihrer Familie unterwegs war. Mit ihr sind offiziell 1000 Millionen Passagiere in München gewesen.

Sie wurde als mit einer symbolischen Ehrung vom "MUC" und dem Partner Lufthansa als milliardste Reisende empfangen.

Gemeinsam mit ihrer Familie kam sie an Gate 2 auf das Gelände und wurde dabei unter anderem auch von Bayerns Finanzminister Albert Füracker (58, CSU) begrüßt.

Im Mai 1992 wurde der Flugbetrieb aufgenommen. Heute bieten dort etwa 90 Airlines nationale und internationale Flugverbindungen an.

"Wir freuen uns, Amanda Walls als einmilliardsten Gast des Flughafens nach München zu fliegen, dem Premium-Drehkreuz in Bayern", so Roswitha Becker, Vice President Operations Lufthansa Airlines.