Sie ist Nummer 1.000.000.000: München feiert milliardsten Flug-Passagier

Vor 34 Jahren wurde Bayerns größter Flughafen in Betrieb genommen. Nun hat er mit Fluggast Nummer 1.000.000 einen weiteren Meilenstein erreicht.

Von Marco Schimpfhauser

München - Eine Milliarde Fluggäste haben seit dem 17. Mai 1992 den Flughafen München für Abflug oder Ankunft genutzt. Am Dienstag wurde dieser spezielle Passagier feierlich geehrt.

Direkt am Gate begrüßten Minister Albert Füracker (l.), Roswitha Becker, Vice President Operations Lufthansa Airlines München (r.) und Jost Lammers, CEO des Münchner Flughafens (2.v.r.), Gewinnerin Amanda Walls (2.v.l.) und ihre Familie.
Direkt am Gate begrüßten Minister Albert Füracker (l.), Roswitha Becker, Vice President Operations Lufthansa Airlines München (r.) und Jost Lammers, CEO des Münchner Flughafens (2.v.r.), Gewinnerin Amanda Walls (2.v.l.) und ihre Familie.  © Munich Airport Presse

Der einmilliardste Fluggast ist Amanda Walls, die zusammen mit ihrer Familie unterwegs war. Mit ihr sind offiziell 1000 Millionen Passagiere in München gewesen.

Sie wurde als mit einer symbolischen Ehrung vom "MUC" und dem Partner Lufthansa als milliardste Reisende empfangen.

Gemeinsam mit ihrer Familie kam sie an Gate 2 auf das Gelände und wurde dabei unter anderem auch von Bayerns Finanzminister Albert Füracker (58, CSU) begrüßt.

Drama bei der Landung: Flugzeug rutscht ohne Vorderrad über den Asphalt
Flugzeug Nachrichten Drama bei der Landung: Flugzeug rutscht ohne Vorderrad über den Asphalt

Im Mai 1992 wurde der Flugbetrieb aufgenommen. Heute bieten dort etwa 90 Airlines nationale und internationale Flugverbindungen an.

"Wir freuen uns, Amanda Walls als einmilliardsten Gast des Flughafens nach München zu fliegen, dem Premium-Drehkreuz in Bayern", so Roswitha Becker, Vice President Operations Lufthansa Airlines.

Die Familie erhielt als kleines Präsent Gutscheine für Besuche in der Lufthansa Senator Lounge, für die Flughafenbrauerei Airbräu sowie einen Voucher für das Parken am Airport.

Titelfoto: Munich Airport Presse

Mehr zum Thema Flugzeug Nachrichten: