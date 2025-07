War menschliches Versagen der Grund für den Absturz? Black Box des Air-India-Flugs ausgewertet

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, lieferte die Auswertung der sogenannten Black Boxes - also den Flugschreibern - Hinweise darauf, dass es kurz nach dem Start zu einem folgenschweren Bedienfehler der Piloten gekommen sein könnte.

Die Boeing 787 Dreamliner mit insgesamt 242 Menschen an Bord stürzte wenig später in ein Ärztewohnheim in der westindischen Stadt Ahmedabad. Die Tragödie kostete 270 Menschen das Leben - nur ein einziger Passagier überlebte das Unglück.