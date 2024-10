Zahlreiche Strecken werden eingestellt! Ryanair kürzt Angebot in Hamburg drastisch

Hamburg - Das Angebot wird zurückgefahren! Die Billig-Fluglinie Ryanair zieht aus den hohen Gebühren und Abgaben an deutschen Flughäfen Konsequenzen und streicht zahlreiche Flüge. Davon betroffen ist auch Hamburg .

Ryanair kürzt sein Angebot am Flughafen Hamburg drastisch. © Jonas Walzberg/dpa

Airline-Chef Eddie Wilson verkündete am Donnerstag in der Hansestadt, dass für den Sommerflugplan 2025 das Angebot in Fuhlsbüttel um 60 Prozent reduziert werde. Umgerechnet entspricht das knapp 400.000 Sitzen weniger, die für Kunden zur Verfügung stehen.

Zudem wird das Angebot drastisch eingeschränkt. Ryanair will sechs von elf Strecken aufgeben. Betroffen davon sind Flüge nach Porto, Valencia, Zadar, Mailand, Malaga und Edinburgh. Die restlichen Flugziele werden ebenfalls weniger stark frequentiert angeflogen.

So heben Flugzeuge nur noch elf- statt 13-mal in Richtung London-Stansted ab, nach Mallorca geht es künftig nur noch siebenmal die Woche anstatt 14-mal.

Auch die Angebote nach Dublin (fünf statt sieben), Danzig (vier statt fünf) und Alicante (zwei statt drei) werden eingekürzt.