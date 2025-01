Zur Notlandung gezwungen: Mann unter Drogen pöbelt und uriniert auf den Sitz

Um seine Flugangst zu bekämpfen, nahm der 34-Jährige einige Pillen eines Betäubungsmittels. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Laut einem Bericht von The Guardian stieg ein 34-jähriger Amerikaner am Montag in Amsterdam in den Flieger von United Airlines, um wieder zurück nach New York zu kommen.

Ihm war bewusst, dass der bevorstehende Flug bei ihm große Angstzustände auslösen würde, deswegen schmiss er sich im Vorhinein einige Pillen Xanax - ein Benzodiazepin - ein. Diese Tabletten fallen in die Kategorie der verschreibungspflichtigen Medikamente, da sie auch als Betäubungsmittel missbraucht werden können. Ihre Wirkung ist vergleichbar mit einem starken Beruhigungsmittel und werden gegen Panik- und Angststörungen eingesetzt.

Doch diese starken Tabletten reichten dem Amerikaner scheinbar nicht. Deswegen betrank er sich noch, bevor er in die Maschine stieg. Im Flugzeug verhielt sich der Passagier anschließend sehr auffällig. So machte er durch Pöbelei, Drohungen und Beleidigungen anderer Fluggäste und der Crew auf sich aufmerksam.

Zudem schien er auch seine Blase nicht mehr ganz unter Kontrolle gehabt zu haben, denn er urinierte auf den Sitz und in den Gang des Flugzeuges.