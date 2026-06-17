Zwischenfall in der Luft: Flugzeug muss in Leipzig notlanden
Von Daniel Josling
Leipzig - Notfall in der Luft: Eine Ryanair-Maschine ist am Mittwochvormittag außerplanmäßig auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet.
Grund war ein medizinischer Notfall an Bord, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Das Flugzeug war demnach von Manchester nach Krakau unterwegs. Wegen des Notfalls entschied sich die Besatzung zu einer Ausweichlandung in Leipzig.
Weitere Angaben zum Gesundheitszustand der betroffenen Person machte der Flughafen zunächst nicht.
Die Maschine war kurz vor 7 Uhr Ortszeit in Manchester gestartet und sollte gegen 10.15 Uhr in Krakau landen.
Größere Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle soll die außerplanmäßige Landung nicht gehabt haben. Ryanair fliegt den sächsischen Flughafen regulär nicht mehr an.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa