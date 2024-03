13-Jähriger bekommt zum zweiten Mal ein Herz transplantiert

Zabrze (Polen) - Dieser tapfere Junge soll leben: Michał aus Polen ist erst 13 Jahre alt, doch in seiner Brust schlägt schon das dritte Herz!

Bei Michał lief dieser Prozess viel schneller ab. Die Chance, sein Leben zu retten, bestand in der Implantation einer mechanischen Kreislaufunterstützung - oder einer erneuten Herztransplantation.

Doch nach wenigen Monaten funktionierte das transplantierte Organ immer schlechter, schreibt das Krankenhaus auf seiner Webseite . Im Mai vergangenen Jahres stellten die Ärzte "deutliche Veränderungen an den Herzkranzgefäßen fest, das transplantierte Herz kontrahierte nicht mehr richtig, und wir beobachteten eine niedrige Auswurf-Fraktion."

Der Teenager wurde nun im Schlesischen Zentrum für Herzkrankheiten in Zabrze behandelt. Aufgrund einer angeborenen Herzmuskel-Erkrankung – der restriktiven Kardiomyopathie – wurde bei Michał im Oktober 2022 schon ein Herz transplantiert.

Ein Spezialisten-Team führte die Herztransplantation durch. © Screenshot SCCS Zabrze (Schlesische Zentrum für Herzkrankheiten Zabrze)

Bisher wurden Retransplantations-Verfahren in Polen nur bei Erwachsenen durchgeführt. Nun ist Michał der erste Patient unter 18 Jahren, bei dem ein solcher Eingriff durchgeführt wurde, sagte Dr. Szymon Pawlak, Koordinator des Herztransplantations-Programms am Herzzentrum in Zabrze.

Doch Anfang dieses Jahres entschieden die Ärzte, dem 13-Jährigen ein anderes Herz einzusetzen. Es dauerte einige Wochen, bis ein geeigneter Spender gefunden wurde, dann führte ein top Team von Chirurgen die Operation durch.

"Jede Nachoperation ist schwierig. Der Patient hat sich einer schweren Herzoperation unterzogen, bei der sein erkranktes Herz bereits entfernt wurde", sagte Dr. Joanna Śliwka, die an dem Eingriff beteiligt war.

Sie erklärte, dass auch den Chirurgen dadurch weniger Gewebe für die natürlich vorkommende Verbindung zwischen den Gefäßen und dem eingesetzten Organ zur Verfügung stehe. Darüber hinaus war Michał stärker schweren Infektionen und Komplikationen ausgesetzt, weil er seit der ersten Transplantation Medikamente einnahm, die sein Immunsystem schwächten.

Michał hat auch die zweite Transplantation gut überstanden. Wie das polnische Nachrichtenportal Polsat News berichtet, wurde er am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen.