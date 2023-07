36 Grad - und es wird noch heißer: Ab wann macht Hitze krank?

Bei Sommerhitze sollte die Sonne draußen bleiben: Deshalb am besten Rollläden herunterlassen oder Gardinen zuziehen! © Christin Klose/dpa-tmn

Was bedeuten "Heißer Tag" und "Tropennacht"?

Die Lufttemperatur liegt an sogenannten "Heißen Tagen" bei 30 Grad oder mehr. 2022 gab es in Deutschland zum Beispiel 17 "Heiße Tage", bis zu 20 wurden in den Vorjahren gezählt. In einer "Tropennacht" fällt das Thermometer nicht unter 20 Grad.

Für das Umweltbundesamt sind Hitzewellen Phasen, in denen ⁠sich "Heiße Tage⁠" und "Tropennächte" über einen längeren Zeitraum abwechseln. Diese Kombination gilt als gesundheitlich äußerst problematisch, da Menschen nicht nur tagsüber extremer Hitze ausgesetzt sind, sondern der Körper sich auch nachts wegen fehlender Abkühlung nicht ausreichend gut erholen kann.

Wann gab es zuletzt auffällige Hitzewellen in Deutschland?

Als Beispiel für eine sehr markante Welle nennt der Deutsche Wetterdienst das Jahr 2003. Damals gab es vor allem Anfang August in Süddeutschland an elf Tagen in Folge Höchstwerte über 35 Grad. Dieser "Jahrhundertsommer" mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7 Grad führt seit Beginn der Messungen 1881 die Statistik an.

Als ungewöhnlich warm gelten nach DWD-Daten auch die Sommer 2018 (19,3 Grad), 2019 (19,2) und 2022 (19,2 Grad). Die höheren Durchschnittstemperaturen im Sommer gelten Meteorologen als "bald typisch" in Zeiten des Klimawandels.