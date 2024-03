94-Kilo-Frau macht sechs Monate Pilates: So anders sieht sie heute aus

Ruby Venegas (24) wog einst 94 Kilogramm. © TikTok/Screenshot/rubymonroe_

Venegas versuchte es sofort mit diesem speziellen Training, nachdem sie davon gehört hatte. Zusätzlich ging sie jeden Tag etwa 10.000 Schritte spazieren und hob Gewichte. Tatsächlich gelang es der US-Amerikanerin auf diese Weise ihr Gewicht in wenigen Monaten auf 76 Kilogramm zu reduzieren.



Angespornt von diesem ersten Erfolg biss sie sich weiter diszipliniert durch ihr Training, verlor dadurch weiter an Gewicht. Schließlich erreichte die 24-Jährige ihr Ziel: 59 Kilogramm.

"Ich sehe besser aus als vor der Schwangerschaft", sagte sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Pilates habe ihr geholfen, alles in ihrem Leben wieder in Ordnung zu bringen. "Ich fühle mich viel gesünder und bin viel schlanker und straffer", so Venegas.

Ihr Training hatte übrigens noch einen weiteren, entscheidenden Vorteil.