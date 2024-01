Abnehm-Influencerin (†35) stirbt kurz nach ihrer Hochzeit

Brasilien - Influencerin Mila De Jesus, die für ihren Content rund ums Abnehmen bekannt wurde, ist tot. Die tragische Nachricht gab ihre Tochter Anna Clara offiziell in einem Instagram-Posting bekannt.

"Ich versuche, mit dieser Situation zurechtzukommen. 80 Prozent meines Körpers sind betroffen. Zwischen Ärzten, Medikamenten und Salben versuche ich durchzuatmen", schrieb De Jesus in einem früheren Posting.

In letzter Zeit kämpfte De Jesus jedoch mit gesundheitlichen Einschränkungen. Im Oktober vergangenen Jahres gab die 35-Jährige bekannt, dass sie mit einer hartnäckigen Schuppenflechte zu kämpfen hatte.

Wie die Daily Mail schreibt, sei De Jesus bereits am vergangenen Freitag vermutlich an einem Herzstillstand verstorben. Die Influencerin berichtete regelmäßig auf ihrem Kanal über ihre Abnehmerfolge, unterzog sich aufgrund ihres extremen Übergewichts 2017 einer Magenbypass-Operation.

"Wir sind sehr traurig über das Ableben unserer wunderschönen Mutter. Wir bedanken uns für jede Beileidsbekundung, die uns erreicht. Betet weiterhin für uns. Danke ❤️", heißt in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Instagram.

Im Oktober heiratete Mila De Jesus ihren Mann George. © Screenshot/Instagram/miladejesusoficial

Freunde, Bekannte und Fans können den plötzlichen Tod der hübschen Influencerin noch gar nicht richtig fassen. Unter der Todesnachricht drücken sie ihr Beileid aus. So schreibt Model, Unternehmerin und Influencerin Bárbara Gisele: "Kann es immer noch nicht glauben. Möge Gott deine Familie trösten."

Instagram-Kollegin Vania Catarina Pestana kommentierte: "Was mich tröstet, ist zu wissen, dass du nun Ruhe findest. Du warst immer so glücklich mit deinen Kindern. Ruhe in Frieden."

In ihrem letzten geposteten Beitrag vom 7. Januar war De Jesus noch mit ihren vier Kindern herumtobend im Schnee zu sehen.

Besonders tragisch: Nur wenige Monate vor ihrem Tod heiratete sie ihren Mann George Kowszik.