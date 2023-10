Influencerin irritiert mit "nackter" McDonald's-Bestellung: Ist das noch ein Burger?

Ohio (USA) - Fast Food ja - aber bitte Low Carb! So lauten die Ansprüche einer Influencerin aus den USA , die nicht auf McDonald's verzichten will und dafür ihre Bestellung beherzt anpasste. Was dabei rauskommt, ist ein "nackter" Burger, über dessen appetitlichen Anblick die Meinungen auseinander gehen.

Wie das australische Nachrichtenportal news.com.au berichtete, teilte die Influencerin, die sich auf Low-Carb-Ernährung spezialisiert hat, ihre irritierende Bestellung, in der vor allem an Kohlehydraten gespart werden sollte.

Kristy gab eine detaillierte Auflistung ihrer individuell angepassten Bestellung an:

doppelter Big Mac mit Käse

kein Brötchen

kein Senf, weil sie ihn auf Burgern nicht mag

keine Zwiebeln (manchmal aber doch)

kein Ketchup

normale Mayonnaise

[wenig] Salat

Gurken

Die Influencerin fügte hinzu, dass im Hintergrund des Fotos ein großes Wasser zu sehen sei, und dass sie in der Regel an der Verkaufstheke drinnen bestelle. So käme ihre Bestellung "jedes Mal richtig" bei ihr an. In den Kommentaren merkte Kristy außerdem an, dass sie auch auf die bekannte Big-Mac-Soße verzichte.