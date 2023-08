Nach Gerüchten um Drogen: Post Melone verrät Geheimnis um rasante Gewichtsabnahme!

Post Malone (28) bereitete seinen Fans große Sorge, den er verlor rasant an Gewicht. Der Grund dafür ist allerdings keine Drogensucht, sondern ein Verzicht auf Softdrinks.

Bereits in einem Instagram-Statement zu besagtem Video, gab der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, an aufgrund einer besseren Ernährung Gewicht verloren zu haben.

In einem Podcast mit Comedian Joe Rogan (56) sprach er ausführlicher über seine Diät. Fast 30 Kilogramm hat er seit Anfang des Jahres verloren und zeigt sich nun sportlicher und schlanker denn je.

Ein Trick habe ihm dabei besonders geholfen: der Verzicht auf zuckerhaltige Softdrinks.

"Soda ist so schlecht. Es ist so gut, aber auch so schlecht", erklärte Malone. Trotz Einschränkungen wolle er aber nicht gänzlich auf Cola, Fanta und Co. verzichten.

"[Wenn] ich eine großartige Show hatte, und weißt du was, wenn ich mich fühle ein bisschen unartig fühle. [Dann] gönne ich mir eine Cola auf Eis", gestand er.