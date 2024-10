Ärzte besorgt: "Bandwurm-Tabletten" zum Abnehmen im Darknet angeboten

TE bestellte die Todesmedizin beim dubiosen Internethändler, zahlte mit Kryptogeld und erhielt schon bald ein Päckchen. Ohne zu zögern, so sagt es Dr. Hsu, schluckte die junge Frau zwei Bandwurm-Tabletten und nahm rasch ab. Aber dann setzten die Nebenwirkungen ein - Magenkrämpfe, Blähungen, seltsamer Stuhlgang.

Ärzte in den USA warnen derzeit eindringlich vor den Gefahren, die durch sogenannte "Bandwurm-Tabletten" ausgehen, berichtet " New York Post ". Das nicht zulassungsfähige Medikament ist mit Eiern des gefährlichen Parasiten versetzt, soll beim Abnehmen helfen und wird im Darknet verkauft.

Bandwürmer sind gefährliche Parasiten, die den menschlichen Darm befallen. Wenn sie nicht behandelt werden, legen sie Eier im Körper und können das Gehirn irreparabel Gehirn schädigen. (Symbolbild) © 123rf/juangaertner

Nach ein paar Wochen bemerkte die Patientin merkwürdige Beulen unter ihrem Kinn, führt Dr. Hsu aus.

"Als sie auf eine Beule drückte, war das Nächste, woran sie sich noch erinnern konnte, dass sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag." Nach dem Vorfall habe TE an schweren Kopfschmerzen gelitten. Die "Beulen" sollten sich später als Wurm-Ei-Ansammlungen entpuppen.

Nach dem Vorfall habe TE an schweren Kopfschmerzen gelitten. Doch erst nach Tagen begab sie sich ins Krankenhaus, wo sie die Bandwurm-Diät zunächst verschwieg. Die Ärzte testeten auf bakterielle und virale Infektionen, ohne Ergebnis. Die junge Frau bekam Schmerzmittel verschrieben und wurde wieder nach Hause geschickt.

Doch die Kopfschmerzen blieben. "Es gab Phasen, in denen sie mitten am Tag plötzlich aufwachte und sich an nichts aus den letzten Stunden erinnern konnte", schildert Dr. Hsu.