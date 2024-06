Afia hat seit 14 Jahren Akne: Diesen wichtigen Tipp hat sie für Betroffene

Afia Kufuor (25) leidet seit 14 Jahren an starker Akne. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/afiakufuor

Ihren ersten Pickel bekam Afia mit elf Jahren - eigentlich typisch für einen pubertierenden Teenager. Doch ihre Haut wurde mit der Zeit immer schlechter, es kamen immer mehr Pickel und Flecken hinzu.

"Andere in meinem Umfeld hatten hier und da ein paar rote Pünktchen, aber nicht so wie meine, was mich oft denken ließ: 'Warum ich?' und ich fragte mich, ob sich die Dinge jemals ändern würden", schilderte Afia dem Daily Star.

Dies ging so weit, dass die Britin unzählige Cremes und Behandlungen austestete, aber nichts half so richtig. Mehr als ein Jahrzehnt später hat Afia immer noch Probleme durch ihre Akne. Heute hat sie allerdings einen ganz anderen Umgang damit.

Akne wird in der Gesellschaft immer noch als "unrein" und "schmutzig" deklariert, was jedoch ein absoluter Irrtum ist, so die 25-Jährige. Um Menschen zum Umdenken anzuregen, gründete sie die Community "Don’t Pop That Spot" (zu Deutsch: "Drück nicht den Pickel aus").

Ihre Mission: "Ich möchte, dass die Leute wissen, dass Akne häufiger vorkommt, als sie denken. Sie sind nicht allein und ich sehe sie."