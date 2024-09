Aktionswoche in Bayern: Keine Angst vor einem Demenztest!

In Grafenau testeten Mitarbeiter des Digitalen Demenzregisters Bayern in der Pflegeakademie einen Tag lang Interessenten. Zielgruppe sind Menschen ab 65 Jahren. Etwa 20 Minuten lang sitzt jeder Proband seinem Prüfer dabei gegenüber.

Im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche, die noch bis 29. September dauert, finden in vielen Kommunen im Freistaat Infoveranstaltungen statt - dabei werden auch spezielle Tests angeboten.

Eine Diagnose kann helfen. (Symbolbild) © Daniel Naupold/dpa

"Wir stellen hier keine Diagnose", betonte Laininger.

Sollte bei einer Testperson eine Auffälligkeit vorliegen, gäben die Mitarbeiter Empfehlungen zu den weiteren Schritten - und der erste Schritt sei ein Besuch beim Hausarzt. Der könnte zusätzliche Test machen oder den Patienten zum Facharzt überweisen. Ein schlechtes Testergebnis bedeute nicht automatisch, dass jemand dement sei.

Schließlich könnte es auch sein, dass jemand aus Nervosität Fehler gemacht habe, so Laininger.



Am Aktionstag war reger Betrieb in der Akademie. Mehrere Dutzend Senioren trauten sich vor Ort und verschwanden in den Testzimmern. Ein Mann stand im Gang und wartete auf seine Ehefrau. Sie habe sich selbst angemeldet und nun sei er spontan mitgekommen und habe sich auch testen lassen, erzählte der 66-Jährige.

Er könne sich Namen nicht mehr gut merken, sagte er. Das Angebot mit den Demenztests findet er sinnvoll. "Wenn alles gut ist, geht man beruhigt nach Hause." Auch seine Frau machte einen entspannten Eindruck, als sie aus dem Nebenzimmer kam. Sie habe in der Pflege gearbeitet und sei deshalb für das Thema sensibilisiert, sagte die 65-Jährige.