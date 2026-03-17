Clubbesuch endet dramatisch: Mehrere junge Menschen schwer erkrankt

Großbritannien - In der englischen Grafschaft Kent sind mehrere junge Menschen schwer an Meningitis erkrankt.

Nach einem Besuch im Club wurden mehrere Personen mit schweren Symptomen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © 123rf/katerinalukashyna3011

Wie Daily Mail berichtet, sind mehrere junge Menschen nach einem Besuch im Club "Chemistry" im englischen Canterbury mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Betroffenen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren hatten gemeinsam einen Geburtstag gefeiert, als es zu einem Ausbruch von Meningitis kam.

Die Zahl und Schwere der Fälle werden als "sehr selten" und "äußerst besorgniserregend" eingestuft.

Ärzte weisen seitdem eindringlich darauf hin, mögliche Anzeichen der Krankheit nicht zu unterschätzen.

Denn Meningitis ist eine Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute, die meist durch bakterielle oder virale Infektionen verursacht wird.

Die Erkrankung kann sich schnell verschlimmern und im schlimmsten Fall lebensbedrohlich werden.