Clubbesuch endet dramatisch: Mehrere junge Menschen schwer erkrankt
Großbritannien - In der englischen Grafschaft Kent sind mehrere junge Menschen schwer an Meningitis erkrankt.
Wie Daily Mail berichtet, sind mehrere junge Menschen nach einem Besuch im Club "Chemistry" im englischen Canterbury mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Die Betroffenen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren hatten gemeinsam einen Geburtstag gefeiert, als es zu einem Ausbruch von Meningitis kam.
Die Zahl und Schwere der Fälle werden als "sehr selten" und "äußerst besorgniserregend" eingestuft.
Ärzte weisen seitdem eindringlich darauf hin, mögliche Anzeichen der Krankheit nicht zu unterschätzen.
Denn Meningitis ist eine Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute, die meist durch bakterielle oder virale Infektionen verursacht wird.
Die Erkrankung kann sich schnell verschlimmern und im schlimmsten Fall lebensbedrohlich werden.
Zu Beginn ähneln die Symptome einer gewöhnlichen Grippe
Zu Beginn kann eine Meningitis leicht mit einer gewöhnlichen Grippe verwechselt werden.
Häufig treten zunächst Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, starke Müdigkeit, Muskelbeschwerden und ein allgemeines Gefühl der Abgeschlagenheit auf.
Im Verlauf der Infektion treten meist deutliche Warnzeichen wie starke Kopfschmerzen, Übelkeit, steifer Nacken und Lichtempfindlichkeit auf.
Darüber hinaus können sich auch Veränderungen im Verhalten bemerkbar machen. Betroffene wirken mitunter ungewöhnlich schläfrig oder verwirrt, haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, oder entwickeln in schweren Fällen sogar Krampfanfälle.
Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA hat nach dem Club-Vorfall mehr als 30.000 Studierende und Beschäftigte in der Region informiert. Menschen, die möglicherweise Kontakt mit Infizierten hatten, wird vorsorglich eine Antibiotikabehandlung angeboten.
Jude Platts starb nur 24 Stunden nach der Diagnose Meningitis
Wie dramatisch der Verlauf sein kann, zeigte erst im Dezember ein tragischer Fall aus Liverpool: Der fünfjährige Jude Platts starb nur 24 Stunden nach der Diagnose einer Meningitis.
Seine Familie hatte die ersten Symptome zunächst für eine Magen-Darm-Erkrankung gehalten.
Der Junge hatte sich am frühen Morgen übergeben, zeigte jedoch zunächst kein Fieber oder andere deutliche Warnzeichen.
Erst am Abend erlitt er einen Krampfanfall und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.
Dort stellten die Ärzte eine schwere Infektion des Gehirns fest und versetzten ihn in ein künstliches Koma.
Trotz aller medizinischen Maßnahmen verschlechterte sich sein Zustand schnell, und Jude verstarb noch am Silvesterabend im Kreis seiner Familie.
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